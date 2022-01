Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz n’a pas convaincu cette potentielle recrue !

Publié le 10 janvier 2022 à 5h30 par T.M.

Alors que l’ASSE aurait aimé recruter Youcef Belaïli, la proposition faite par les Verts n’a visiblement pas convaincu.

Lors de ce mercato hivernal, l’ASSE souhaite se renforcer Pascal Dupraz peut déjà compter sur plusieurs renforts. Dans le secteur offensif, les Verts ont acté le retour de Bakary Sako tandis que Sada Thioub a été prêté par Angers. Mais d’autres pistes ont été explorées. Cela a notamment été le cas avec Youcef Belaïli. Libre depuis son départ du SC Qatar, l’Algérien a tapé dans l’oeil de l’ASSE, qui a fait une proposition. Mais celle-ci n’était pas à la hauteur des attentes de Belaïli.

« Des conditions qui ne nous arrangent pas »