Mercato - ASSE : Une nouvelle piste activée pour remplacer Claude Puel ?

Publié le 5 décembre 2021 à 22h15 par D.M.

Ancien entraîneur de l'ASSE, Jean-Louis Gasset serait sur la short-list des dirigeants stéphanois. Mais comme annoncé par le 10Sport.com, Pascal Dupraz devrait succéder à Claude Puel sur le banc.

Claude Puel n’est plus l’entraîneur de l’ASSE. « Ce dimanche, le Président exécutif de l'AS Saint-Étienne a pris la décision de retirer à Monsieur Claude Puel, et ce jusqu'à nouvel ordre, la gestion de l'équipe professionnelle » a annoncé le club stéphanois, après la lourde défaite à domicile face à Rennes ce dimanche (0-5). Les dirigeants s’activent pour lui trouver un remplaçant et ont ciblé plusieurs profils. Le profil de David Guion a été évoqué par plusieurs médias. Le nom d’un ancien coach de l’ASSE commence aussi à faire surface.

Gasset dans le viseur de l'ASSE ?