Mercato - ASSE : Nouveau coup de tonnerre pour la vente du club !

Publié le 13 avril 2022 à 22h30 par A.M.

Face à la lenteur du processus de vente, l'ASSE ne serait finalement plus à vendre. Toutefois, en coulisse, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo affichent un autre discours.

Il y a tout juste un an, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo publiaient une lettre dans laquelle ils officialisaient la mise en vente de l'ASSE et leur volonté de céder leur part. Toutefois, bien que plusieurs candidats se soient manifestés ces derniers mois, pour le moment, tous les investisseurs intéressés ont été écartés ce qui laisse à penser que le processus est au point mort. A tel point que plusieurs médias ont annoncé que les deux actionnaires ne souhaitent plus vendre l'ASSE, notamment grâce aux 33M€ que les Verts pourraient récupérer avec l'accord signé entre CVC et la LFP.

L'ASSE toujours en vente ?