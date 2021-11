Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Norodom Ravichak lance un avertissement à Caïazzo et Romayer !

Publié le 17 novembre 2021 à 14h10 par A.M.

Alors que l'ASSE a annoncé avoir porté plainte contre Norodom Ravichak, le Prince du Cambodge dément et assure en revanche vouloir contre-attaquer.

Bien que le processus de vente soit lancé depuis plusieurs mois, l'ASSE cherche toujours un repreneur. Une chose est sûre, ce ne sera pas Norodom Ravichak. Le Prince du Cambodge est accusé d'avoir utilisé des faux documents pour sa garantie bancaire. Par le biais d'un communiqué, les Verts ont même annoncé « déposer une plainte entre les mains du procureur de la République de Paris pour des faits de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie . » Une situation qui semble agacer le Cambodgien qui dément les accusations, tout en assurant n'avoir jamais été notifié d'une plainte à son encontre. Par conséquent, il se réserve le droit de contre-attaquer.

«Je me réserverais aussi le droit de porter plainte à mon tour»