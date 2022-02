Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin lâche ses vérités sur le recrutement !

Publié le 7 février 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’ASSE s’est montrée très active durant le mercato hivernal, Loïc Perrin réclame du temps avant de pouvoir juger de l’efficacité de son recrutement.

Avec les arrivées de Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Joris Gnagnon, Eliaqium Mangala, Enzo Crivelli et Falaye Sacko, l’ASSE a révolutionné son effectif durant le mercato de janvier, et le coordinateur sportif des Verts Loïc Perrin a mis les bouclées doubles pour renforcer son club. Interrogé au micro de Prime Video samedi, Perrin s’est d’ailleurs confié sur ce recrutement, et il affiche une certaine satisfaction tout en se montrant prudent sur la suite des évènements..

« Contents de ce qu’on a pu réaliser lors de ce mercato »