Mercato - ASSE : Les planètes s’alignent pour le retour de Rémy Cabella ?

Publié le 9 mars 2022 à 18h30 par T.M.

Entre 2017 et 2019, Rémy Cabella avait porté les couleurs de l’ASSE. Alors que l’international français garde un très bon souvenir de son passage dans le Forez, le revoir chez les Verts pourrait bien arriver d’ici peu.

Depuis 2019, Rémy Cabella évoluait du côté de la Russie et du club de Krasnodar. Une aventure qui vient toutefois de prendre fin étant donné le contexte actuel avec la Russie. « Krasnodar a résilié le contrat de Remy Cabella. Le club et Remy Cabella ont convenu de résilier le contrat d'un commun accord », a annoncé le club russe dans un communiqué. De son côté, Cabella a publié sur son compte Instagram : « Je remercie du fond du cœur Krasnodar pour ces 3 années. Je remercie toutes les personnes du club de m’avoir aidé tous les jours !! Merci à tous les joueurs. Merci à tous les supporters. Merci aux dirigeants et au président de m’avoir fait confiance. Tout cœur avec vous je vous aime ». Désormais, Rémy Cabella se retrouve donc libre de s’engager avec le club de son choix. Où terminera alors le milieu offensif de 32 ans ? Cette situation pourrait faire les affaires de l’ASSE…

La flamme se ravive ?