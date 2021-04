Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'entourage du nouveau crack de Puel sort du silence sur son avenir !

Publié le 23 avril 2021 à 1h45 par A.M.

Lancé dans le grand bain suite aux blessures dans les buts de l'ASSE, Etienne Green fait l'objet d'un imbroglio en ce qui concerne sa prolongation de contrat. Son agent a mis les choses au clair.

Compte tenu des blessures de Jessy Moulin et Stefan Bajic, Etienne Green (20 ans) a été propulsé sur le devant de la scène. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'a pas manqué de se faire remarquer en sortant un penalty dès son premier match, contre Nîmes (2-0). Dans la foulée, le jeune portier stéphanois a également répondu présent contre Bordeaux (4-1) et face au PSG (2-3). Toutefois, sa situation contractuelle est au cœur d'un imbroglio. Alors que son bail s'achève officiellement en juin prochain, L'Equipe révélait ces derniers jours qu'en coulisses l'ASSE avait déjà blindé Etienne Green en le prolongeant jusqu'en 2024. Interrogé à ce sujet, Claude Puel a botté en touche : « Je ne ferai aucun commentaire sur une prolongation ou non d’Étienne Green ».

La mise au point de l'agent de Green