Mercato - ASSE : Le gros constat de Bernardoni sur le recrutement des Verts !

Publié le 16 février 2022 à 7h00 par D.M.

Arrivé cet hiver à l'ASSE pour renforcer l'effectif de Pascal Dupraz, Paul Bernardoni a mis en évidence la solidité du groupe stéphanois.

Les dirigeants de l’ASSE n’ont pas chômé lors du dernier mercato hivernal. Durant le mois de janvier, le club stéphanois a officialisé l’arrivée de sept renforts. Le premier à avoir posé ses valises à Saint-Etienne est Joris Gnagnon, libre depuis son départ du FC Séville en septembre dernier. Il a été rejoint par Bakary Sako, Sada Thioub, Eliaquim Mangala, Falaye Sacko, Enzo Crivelli et Paul Bernardoni. Prêté jusqu’à la fin de la saison par Angers, le portier s’est vite intégré au sein de sa nouvelle équipe, pourtant en difficulté en championnat.

« Plusieurs joueurs sont arrivés mais déjà à mon arrivée je trouvais qu'il y avait de la qualité »