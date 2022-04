Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts vont blinder une pépite de Dupraz !

Publié le 17 avril 2022 à 23h10 par La rédaction

Alors que le chemin vers le maintien est encore long, l’ASSE pense à la suite et devrait proposer un contrat professionnel à Ayman Aiki, l’un des grands talents du centre de formation stéphanois.

La victoire contre Brest a donné énormément d’air à l’ASSE. Une semaine après la déculottée reçue à Lorient (5-2), les Verts n’avaient d’autre choix que de gagner contre le Stade Brestois. Dans la douleur, Pascal Dupraz et ses hommes s’en sont finalement sortis avec les trois points, une victoire capitale dans la course au maintien. Et même s’il n’y a rien de plus important actuellement, l’ASSE prépare déjà les saisons à venir.

Premier contrat à venir pour Ayman Aiki