Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La vente du club est en grand danger !

Publié le 5 janvier 2022 à 3h15 par A.M.

Bien que le processus de vente de l'ASSE soit lancé depuis le 14 avril, les Verts n'ont toujours pas changé de propriétaires et Bernard Lions dresse un constat accablant de la situation.

L'année 2022 sera-t-elle enfin celle de la vente de l'ASSE ? Difficile à dire aujourd'hui, mais Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont pourtant lancé le processus le 14 avril dernier et n'ont toujours pas trouvé le repreneur idéal. Plusieurs projets sont encore en course à l'image de celui porté par Roman Dubov et Sergeï Lomakin, ou le projet local de Serge Bueno et Olivier Markarian. Cependant, Bernard Lions, invité de l'émission Sainté Inside Show sur Twitch , se montre très pessimiste sur ce dossier.

«C'est un club qui est en danger de mort»