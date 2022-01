Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La nouvelle recrue de Dupraz affiche ses ambitions !

Publié le 29 janvier 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Fraichement recruté par l’ASSE alors qu’il était libre de tout contrat, Eliaquim Mangala s’est prononcé sur ce nouveau challenge et semble plus motivé que jamais.

Passé notamment par le FC Porto, Manchester City et le FC Valence au cours de sa carrière, Eliaquim Mangala (30 ans) a donc choisi le challenge proposé par l’ASSE cet hiver pour se relancer. Le défenseur international français (8 sélections), recruté dans le Forez pas Pascal Dupraz dans l’optique de l’opération maintien du club, a été présenté en conférence de presse vendredi, et Mangala a affiché ses ambitions pour ce nouveau challenge à l’ASSE.

« Il y a quelque chose à faire ici »