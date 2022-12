Mercato - ASSE : Grande nouvelle pour Batlles, un gigantesque coup de balai se prépare

Arnaud De Kanel

Bloquée dans les profondeurs du classement de Ligue 2 depuis le début de la saison, l'ASSE se retrouve en grand danger. Les Verts sont actuellement derniers et rien ne s'arrange pour eux au fil des matchs. Les hommes de Laurent Batlles sont complètement perdus et cela devrait avoir des conséquences sur le mercato hivernal.

En poste depuis le départ de Pascal Dupraz, Laurent Batlles avait pour folle ambition de faire remonter l'ASSE en Ligue 1 dès sa première saison sur le banc. Très vite, il a compris que ça ne serait pas possible. Désormais lancé dans une mission maintien, il pourrait voir certains de ses joueurs quitter le club cet hiver.

Une vague de départ est prévue à l'ASSE

Les dirigeants stéphanois ont conscience de la gravité de la situation et sont amenés à réagir au plus vite. Dans ce sens, Le Progrès rapporte que 5 départs devraient avoir lieu durant le mercato hivernal afin de dégraisser l'effectif de Laurent Batlles et de permettre l'arrivée de nouveaux joueurs.

EXCLU @le10sport : L’ASSE pense à Bryan Limbombe (Roda)▶️ Piste pour janvier ▶️ Toulouse était dessus l’été dernier ▶️ Frère d’Anthony Limbombe (ex FC Nantes)https://t.co/gj8wBlu9wO — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 22, 2022

Les noms déjà identifiés