Mercato - ASSE : Dupraz loin du compte pour cette grande priorité hivernale !

Publié le 29 décembre 2021 à 19h45 par D.M.

Pour renforcer son attaque, l'ASSE aurait ciblé Jean-Philippe Mateta, sous contrat avec Crystal Palace. Mais son salaire conséquent pose problème...

En grande difficulté financière, l’ASSE va, malgré tout, tenter de se renforcer lors du prochain mercato hivernal. Plusieurs noms ont circulé dans l’orbite du club stéphanois comme Hatem Ben Arfa ou encore Clément Grenier, mais les dirigeants devraient mettre de côté ces dossiers pour se concentrer sur le recrutement d’un véritable numéro 9. La presse belge avait évoqué un intérêt pour Jackson Muleka (Standard de Liège), mais la priorité de l’ASSE se nomme Jean-Philippe Mateta.

Crystal Palace devra prendre en charge une partie de son salaire