Mercato - ASSE : Dupraz a raté un joli coup avec un ancien de Ligue 1 !

Publié le 5 janvier 2022 à 14h10 par A.M.

Toujours en quête de renforts, l'ASSE aurait tenté d'attirer Damien Le Tallec. Mais l'ancien Montpelliérain n'aurait pas donné suite.

Le mercato de l'ASSE est déjà bien lancé. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les Verts ont effectivement bouclé les prêts de Paul Bernardoni et de Sada Thioub qui débarquent en provenance d'Angers. Le SCO a d'ailleurs confirmé par le biais d'un communiqué. « Angers SCO confirme son intention de prêter Paul Bernardoni et Sada Thioub à l'AS Saint-Étienne. Le prêt de deux de ses joueurs entre dans la logique du Club de réduire sa masse salariale et d'anticiper de potentiels transferts, afin de respecter les exigences de la DNCG », explique le club angevin.

L'ASSE a tenté de rapatrier Damien Le Tallec

Mais les Verts ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et souhaitent toujours se renforcer d'ici la fin du mois de janvier. Selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, l'ASSE a ainsi tenté sa chance avec Damien Le Tallec. Capable d'évoluer en défense centrale ou au milieu de terrain, l'ancien Montpelliérain plaît aux Verts pas sa polyvalence. Mais celui qui évolue à l'AEK Athènes depuis l'été dernier aurait repoussé les avances de l'ASSE...