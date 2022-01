Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE: Dupraz a bien réalisé un très joli coup !

Publié le 26 janvier 2022 à 4h15 par A.M.

Ancien coéquipier d'Eliaquim Mangala, Joshua Guilavogui estime que l'ASSE a vraiment réalisé un très joli coup en recrutant le défenseur central français.

Très active cet été, l'ASSE a déjà recruté cinq joueurs à savoir Paul Bernardoni et Sada Thioub, prêtés par Angers, comme révélé par le10sport.com, ainsi que Bakary Sako, Eliaqium Mangala et Joris Gnagnon. Et si l'ancien Rennais ne devrait pas être disponible tout de suite, Eliaquim Mangala devrait en revanche être plus rapidement à disposition de Pascal Dupraz. D'ailleurs, selon Joshua Guilavogui, l'ASSE a réussi une belle affaire.

Guilavogui est fan de Mangala