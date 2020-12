Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dubaï, Golfe… Faut-il croire à un rachat de Saint-Etienne ?

Publié le 26 décembre 2020 à 7h00 par B.C.

Il y a quelques semaines, Bernard Caïazzo s’est rendu aux Emirats Arabes Unis pour y rencontrer le Dubaï sport council. Un déplacement qui n’a pas pour but de préparer un éventuel rachat, mais qui permet tout de même de s’interroger sur l’avenir de l’ASSE…

La récente visite de Bernard Caïazzo aux Emirats Arabes Unis a rapidement suscité l’emballement de nombreux supporters de l’ASSE. Si ce déplacement n’avait pas pour but de préparer un rachat du club à moyen-terme, mais de nouer des partenariats avec l’équivalent du ministre des sports au Dubaï sport council, cela permet cependant de s’interroger sur l’avenir du club stéphanois, et la perspective de voir ou non un riche investisseur débarquer dans le Forez. Ces dernières années, la Ligue 1 a en effet assisté à la venue de plusieurs hommes d’affaires étrangers, avec l’arrivée du milliardaire russe Dmitry Rybolovlev à l’AS Monaco, de l’Américain Frank McCourt à l’OM, sans oublier le rachat du PSG par les Qataris. En 2018, l’ASSE se préparait déjà à changer de propriétaire avec l’arrivée annoncée de Peak6 qui a finalement capoté. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sont donc restés à la tête du club stéphanois, et cela pourrait bien durer un certain moment encore…

Il faudra attendre pour un rachat de l’ASSE