Mercato - ASSE : Coup de tonnerre pour ce successeur annoncé de Puel !

Publié le 8 décembre 2021 à 15h00 par T.M. mis à jour le 8 décembre 2021 à 15h02

Annoncé parmi les principales options de l’ASSE pour venir remplacer Claude Puel, David Guion ne rejoindra finalement pas les Verts. Explications.

Suite à la mise à pied de Claude Puel après la rencontre face à Rennes, l’ASSE s’est mise en quête d’un nouvel entraîneur. Et le poste susciterait visiblement de nombreuses convoitises puisque selon les informations de L’Equipe , pas mois de 40 candidatures auraient été reçues par l’ASSE. Mais comme l’a expliqué le quotidien sportif, cette succession n’est pas si simple pour les Verts, qui disposent tout de même de certaines préférences à l’instar de Pascal Dupraz et Frédéric Hantz. Quid de David Guion ? Alors que l’ancien entraîneur de Reims était annoncé comme une option crédible, cela ne serait plus d’actualité.

Un mariage impossible !