Mercato - ASSE : Coup de tonnerre dans ce dossier chaud de Puel !

Publié le 24 août 2020 à 7h30 par D.M.

Annoncé du côté de l’Olympiakos, Miguel Trauco ne devrait pas rejoindre le club grec et pourrait rester à l’ASSE la saison prochaine.

Le mercato estival devrait être synonyme de départ pour de nombreux joueurs de l’ASSE. En effet, Claude Puel aurait dressé une liste noire sur laquelle figure Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Loïs Diony ou encore Miguel Trauco. Arrivé en juillet 2019, le défenseur péruvien s’était fait une raison et était annoncé depuis plusieurs semaines du côté de l’Olympiakos. « L'Olympiakos est une grande équipe. Nous le savons, notamment via son passé dans les compétitions européennes. C'est une grande équipe en Europe et ce serait un très bon choix pour Miguel. Mais ce n'est pas à nous de décider, c'est aux clubs de s'entendre » avait confié l’agent de Miguel Trauco en juillet dernier.

Trauco parti pour rester ?

Mais les deux clubs n'auraient pas réussi à trouver un terrain d’entente. En effet, selon le journaliste péruvien Renato Landivar Cano, l’Olympiakos aurait tiré un trait sur le dossier Miguel Trauco en raison notamment des exigences financières de l’ASSE. Les négociations seraient actuellement à l’arrêt. Sous contrat jusqu’en 2022, le défenseur devrait ainsi rester dans le Forez la saison prochaine et tenter de gagner sa place dans l’effectif de Claude Puel.