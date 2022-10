Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Coup de théâtre, un accord à 30M€ est annoncé pour la vente du club

Publié le 26 octobre 2022 à 12h10

Aujourd'hui installé à Dubaï, Bernard Caïazzo voudrait tourner la page ASSE. Dernièrement, le dirigeant se serait rapproché de Blockapital, un acteur de l'investissement immobilier par tokenisation. Un accord autour d'une vente à 30M€ aurait été trouvé, mais l'acceptation de Roland Romeyer est obligatoire pour entériner l'opération.

Le dossier de vente de l'ASSE est toujours sur la table, mais traîne sur les bureaux du cabinet KPMG. Mandaté par le club stéphanois pour sélectionner les meilleurs projets, il n'aurait plus aucune candidature à étudier depuis l'été selon les informations de But Football Club . Alors, Bernard Caïazzo avancerait de son côté et négocierait avec un nouvel acteur.

Caïazzo aurait trouvé un accord avec Blockapital

A en croire But Football Club, le responsable de l'ASSE se serait rapproché de Blockapital, un acteur de l'investissement immobilier par tokenisation. Une structure dirigée par un Français, Jean Lecler. Ce dernier aurait entamé des négociations avec Caïazzo et serait parvenu à trouver un accord.

La signature de Romeyer attendue ?

Selon le média, les deux hommes se sont mis d'accord sur le principe d'une vente de l'ASSE à hauteur de 30M€. Désormais, l'acceptation de Roland Romeyer est nécessaire puisqu'il est lié à Caïazzo par un pacte d'associés. Sans quoi l'opération ne pourra être entérinée.