Mercato - ASSE : Claude Puel jette un énorme froid pour le recrutement des Verts !

Publié le 19 janvier 2021 à 21h00 par A.M.

Interrogé sur le mercato d'hiver, Claude Puel reconnaît que l'ASSE aura probablement dû mal à se renforcer compte tenu du contexte économique.

Le contexte économique contraint de nombreux clubs à revoir leurs plans sur le mercato afin de se renforcer. C'est notamment le cas de l'ASSE qui rencontre de gros problèmes financiers. Cet hiver, Claude Puel souhaite pourtant voir débarquer des renforts, notamment au poste d'avant-centre et en défense centrale. Dans cette optique, les noms de Mostafa Mohamed, Adrian Grbic, Edgar Ié ou encore Jean-Clair Todibo reviennent avec insistance. Cependant, Claude Puel craint que l'ASSE ne soit pas en capacité de se renforcer cet hiver.

«Je ne sais pas si on aura la possibilité de recruter»