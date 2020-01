Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une grande décision prise dans ce dossier à 3M€ ?

Publié le 30 janvier 2020 à 22h45 par J.-G.D.

Alors que Loïs Diony a ouvert grand la porte à un départ de l’ASSE, une offre aurait été balayée d’un revers de main par les dirigeants stéphanois.

Et si Loïs Diony rejoignait la Turquie avant la fin du mercato hivernal ? Comme révélé par Le 10 Sport en exclusivité le 16 janvier dernier, les décideurs de l’ASSE espèreraient une offre en provenance du championnat turc. L’Équipe en dit un peu plus sur le futur de l’attaquant des Verts . Le quotidien sportif précise que l’ASSE compterait récupérer 3M€, un montant loin de son investissement initial à l’été 2017 (7M€). Un prêt serait également à l’étude pour Diony, ce dernier ayant d'ailleurs fait récemment un point sur son avenir : « Je ne m'en suis jamais caché : je veux partir, je l'ai déjà dit publiquement et ça demeure mon souhait ».

Une offre refusée par l’ASSE ?