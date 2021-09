Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette pépite justifie son choix de snober Puel !

Publié le 9 septembre 2021 à 23h15 par D.M.

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1 lors de ce mercato estival, dont l'ASSE, Lucien Agoumé a finalement été prêté à Brest. Le joueur a justifié son choix en conférence de presse.

Considéré par certains comme « le nouveau Paul Pogba », Lucien Agoumé a très vite, pris la décision de quitter le championnat de France pour rejoindre l’étranger. En 2019, âgé alors de 17 ans, le milieu de terrain s’engageait avec l’Inter. Mais en manque de temps en Serie A, il n’a eu d’autres choix que de retourner en France pour relancer sa carrière. Annoncé cet été dans le viseur de plusieurs équipes et notamment de l’ASSE, Agoumé a finalement été sensible au projet présenté par Brest. Prêté jusqu'à la fin de la saison, le joueur est revenu sur son choix en conférence de presse.

« Brest ? Je pense que c'est le meilleur choix »