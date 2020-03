Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cet ancien du club qui en veut à Gasset après son départ !

Publié le 15 mars 2020 à 1h30 par La rédaction

Entraîneur adjoint en 2017 puis à la tête de l'équipe jusqu’au 30 juin 2019, Jean-Louis Gasset a disputé 62 matchs sur le banc de l’ASSE. Habib Maïga, ancien stéphanois, revient sur les choix de l’ancien coach des Verts avec beaucoup de regrets.

Habib Maïga est arrivé à l’âge de 19 ans à Saint-Étienne. Le milieu défensif aujourd’hui pensionnaire du FC Metz n’a jamais eu la confiance des entraîneurs stéphanois. L’Ivoirien a enchaîné les prêts et n’a disputé que 19 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs de l’ASSE. L’ancien milieu des Verts en veut aujourd’hui beaucoup à Jean-Louis Gasset, en grande partie responsable de son départ du club stéphanois.

« Je cirais le banc malgré de bonnes séances. »