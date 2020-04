Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cet ancien des Verts qui revient sur son départ !

Publié le 26 avril 2020 à 20h10 par J.-G.D.

En réponse à la question concernant son départ de l’ASSE, Jordan Veretout a livré ses vérités en évoquant son choix de rejoindre l'AS Rome lors du dernier mercato estival.