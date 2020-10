Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce joueur de Puel qui veut imiter Loïc Perrin !

Publié le 24 octobre 2020 à 11h15 par T.M.

Figure de l’ASSE, Loïc Perrin fait des émules au sein de l’effectif de l’ASSE. C’est notamment le cas d’Harold Moukoudi, qui entend être aussi loyal envers les Verts que l’ex-défenseur central.

Prêté la saison dernière à Middlesbrough, Harold Moukoudi aurait très bien pu rester en Angleterre. Finalement, le défenseur central a été rappelé par l’ASSE durant l’été et entre les deux parties, la flamme s’est ravivée. Profitant notamment du départ de Wesley Fofana, l’ancien du Havre a désormais une réelle carte à jouer pour s’imposer dans le 11 de Claude Puel. Convaincu de rester à l’ASSE cet été, Moukoudi entend d’ailleurs désormais s’y imposer. Et le défenseur central de 22 ans a une vision à long terme, se basant notamment sur l’exemple de Loïc Perrin.

Moukoudi, le loyal !