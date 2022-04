Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cabella proche d'un retour à l’ASSE ? La réponse !

Publié le 7 avril 2022 à 10h00 par T.M.

Suite à la rupture de son contrat avec Krasnodar, Rémy Cabella était notamment annoncé de retour à l’ASSE. Toutefois, ce n’était pas si évident que cela. Explications.

Ces dernières semaines, Rémy Cabella était libre de tout contrat. En effet, le Français avait rompu son contrat avec Krasnodar compte tenu du contexte actuel en Russie avec la guerre en Ukraine. Sans club, Cabella se préparait ainsi pour la saison prochaine, mais finalement, on va bel et bien le revoir pour la fin de cet exercice. Et c’est sous le maillot de Montpellier que le milieu offensif va évoluer. Ce mercredi, Rémy Cabella a officialisé son retour au MHSC, lui qui était pourtant annoncé un peu partout et notamment à l’ASSE.

Une flamme impossible à raviver ?