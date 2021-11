Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça va bouger au club cet hiver…

Publié le 23 novembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Malgré la victoire face à l’ESTAC dimanche, l’ASSE s’attend à des semaines assez mouvementées en coulisses et notamment à un mercato hivernal agité en raison du départ programmé de nombreux éléments. Explications.

Claude Puel s’est offert un sacré bol d’air frais ! Annoncé avec insistance sur le départ ces dernières semaines en raison des mauvais résultats de l’ASSE, l’entraîneur vient d’enchainer deux succès de rang en championnat contre Clermont (3-2) puis dimanche, sur la pelouse de Troyes (1-0). Mais l’hiver s’annonce néanmoins agité dans le Forez, et pour cause, l’ASSE va devoir recruter au cours du mercato de janvier.

« On verra au moment du mercato »