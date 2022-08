Foot - Mercato - ASSE

Ça bloque pour la vente du club, l'ASSE au bord du gouffre ?

Publié le 9 août 2022 à 19h35 par Dan Marciano

Officialisée en avril 2021, la vente de l'ASSE est toujours d'actualité. Ces derniers mois, plusieurs candidats se sont manifestés, mais aucun n'est parvenu à s'entendre avec Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux dirigeants du club. Les deux hommes doivent absolument trouver un repreneur, sous peine de voir la situation financière de l'équipe s'aggraver dans les prochains mois.

« Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre » annonçaient Roland Romeyer et Bernard Caïazzo après le barrage perdu par l'ASSE face à l'AJ Auxerre en mai dernier. A ce moment-là, les deux dirigeants discutaient d'une vente du club stéphanois avec David Blitzer, milliardaire américain, qui a déjà un pied dans le monde du football puisqu'il codétient l'équipe de Crystal Palace. Agacés par la décente en Ligue 2, les supporters des Verts espéraient un changement rapide dans les hautes-sphères de a formation. Mais quelques semaines plus tard, Roland Romeyer annonçait l'arrêt des négociations : « David Blitzer a formulé une offre non liante qui nous a semblé intéressante, à Bernard Caïazzo et à moi, et nous avons demandé à KPMG de lui donner un accès à la data room électronique afin qu’il formule une offre ferme. Toutefois, aucune n’a été déposée dans les délais auxquels il s’était engagé à nous la remettre » avait justifié le responsable.





L'ASSE est endettée

L'ASSE doit rapidement trouver un nouvel actionnaire sous peine de voir sa situation s'aggraver. En effet, le tableau est loin d'être idyllique comme l'annonce But Football Club . Avec la descente du club en Ligue 2, l'équipe est passée d'un budget de 70M€ à 29M€. Sa situation financière serait critique. L'ASSE serait fortement endettée et pourrait ne pas réussir à boucler son recrutement, à moins de se séparer de plusieurs éléments dans les prochaines semaines.

Une nouvelle saison en Ligue 2 pourrait être fatale

Comme le précise le média, l'ASSE doit impérativement remonter en Ligue 1 cette saison. Une nouvelle année au sein de l'échelon inférieur pourrait être fatal au club stéphanois, qui pourrait ne plus être capable de supporter son endettement. La recherche d'un nouvel homme fort devrait devenir un sujet central prochainement. Le temps serait compté pour Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, toujours désireux de se séparer de l'ASSE.

