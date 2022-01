Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Boudebouz valide un joli coup de Dupraz !

Publié le 11 janvier 2022 à 4h00 par A.M.

Alors que l'ASSE a obtenu le prêt de Bakary Sako, Ryad Boudebouz affiche sa joie de voir débarquer un renfort offensif de cette qualité.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ASSE a obtenu les prêts de Paul Bernardoni et Sada Thioub qui débarquent sans option d'achat en provenance d'Angers. Deux renforts qui font suite à la signature de Bakary Sako qui était libre de tout contrat. Ce dernier a d'ailleurs inscrit son premier but, en Coupe de France, contre Jura Sud (4-1). Et Ryad Boudebouz se réjouit de l'arrivée de Bakary Sako..

«Son arrivée est un plus»