Mercato - ASSE : Belhanda fait une révélation sur son arrivée avortée... à Saint-Étienne !

Publié le 30 avril 2020 à 21h25 par B.C.

Passé par Montpellier et Nice en France, Younes Belhanda aurait également pu porter le maillot des Verts durant son adolescence comme il l'a révélé sur Périscope.