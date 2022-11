Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Batlles vise un transfert inattendu pour cet hiver

Publié le 13 novembre 2022 à 02h45

Guillaume de Saint Sauveur

En pleine situation de crise, l’ASSE pourrait profiter du mercato de janvier pour attirer du renfort et espérer redresser la barre au plus vite. À cet effet, la direction des Verts en pince pour un ancien défenseur central de l’OL : Lindsay Rose, qui évolue aujourd’hui en Pologne.

Interrogé en conférence de presse, Laurent Batlles évoquait sans détour les choix opérés par l’ASSE lors du dernier mercato estival : « Certains à qui on a demandé de venir n’ont pas voulu venir ou après les clubs n’ont plus été vendeurs. On ne peut pas regretter aujourd’hui, je ne regrette pas », a indiqué l’entraîneur des Verts, qui se trouve aujourd’hui dans une situation critique.

EXCLU @le10sport : L’ASSE pense à Lindsay Rose (ex-OL) https://t.co/mGG7SmRBPT — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 12, 2022

L’ASSE au plus mal…

De nouveau battue samedi à domicile par Rodez (0-2) en championnat, l’ASSE pointe à la 20e place de Ligue 2 et pourrait donc subir une nouvelle relégation en fin de saison si elle ne redresse pas rapidement la barre. Il faut donc logiquement se pencher sur le mercato de janvier pour atteindre cet objectif, et Batlles a déjà une idée…

Rose sur les tablettes de l’ASSE

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’ASSE envisage de recruter Lindsay Rose (30 ans) durant le mercato hivernal. Passé par l’OL (2014-2016) où il n’avait jamais confirmé les espoirs placés en lui, le défenseur évolue aujourd’hui au Legia Varsovie, et pourrait donc venir prêter main forte à l’ASSE dans son opération maintien. Affaire à suivre…