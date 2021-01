Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Un nouvel objectif trouvé en Premier League !

Publié le 24 janvier 2021 à 19h53 par La rédaction mis à jour le 24 janvier 2021 à 19h56

L’AS Monaco aurait décidé de se renforcer au milieu de terrain, avec Lucas Torreira, actuellement prêté par Arsenal à l’Atlético de Madrid. l.