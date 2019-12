Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Unai Emery valide l’arrivée de Mikel Arteta !

Publié le 22 décembre 2019 à 15h56 par La rédaction

Mikel Arteta a officiellement été nommé entraîneur d’Arsenal cette semaine. Et son prédécesseur Unai Emery a confié qu'il était convaincu qu'il avait toutes les cartes en main pour réussir sur le banc des Gunners.