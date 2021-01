Mercato - Arsenal : Mesut Özil fait une annonce pour son avenir !

Foot - Mercato - Arsenal

Alors que son nom a dernièrement été évoqué du côté du Fenerbahçe, Mesut Özil a affirmé que rejoindre l’écurie turque ne lui déplairait pas, bien au contraire !

N’entrant pas dans les plans de Mikel Arteta, Mesut Özil pourrait prochainement quitter Arsenal à six mois de la fin de son contrat. Dans cette optique, l’international allemand a été envoyé du côté du Fenerbahçe, qui aimerait l’accueillir dans le cadre d’un prêt. Cependant, pour l’heure, la négociation bloquerait face au refus des Gunners ne prendre en charge son salaire au cours des six prochains mois. Mais en attendant que ce problème soit résolu, éventuellement par le biais d’un geste financier de la part du joueur comme l’expliquait The Sun ce dimanche, Mesut Özil a clairement ouvert la porte à une arrivé au Fenerbahçe dans un message publié sur Twitter. « Il y a deux pays dans lesquels je veux jouer au football avant ma retraite : la Turquie et les USA. Si j'allais en Turquie, je ne pourrais aller qu'à Fenerbahce », a écrit l’ancien joueur du Real Madrid. Reste à savoir si son souhait sera exaucé dans les prochains jours.

I definitely will. There are two countries I want to play football in before I retire: Turkey and USA . If I went to Turkey, I could only go to Fenerbahce. https://t.co/TL68kUL62M