Mercato - Arsenal : Arteta regrette le départ de David Luiz !

Publié le 18 mai 2021 à 17h20 par La rédaction

En fin de contrat à Arsenal, David Luiz fera ses valises cet été. Un départ évoqué ce mardi par Mikel Arteta, l’entraîneur des Gunners.