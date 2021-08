Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : A peine arrivé, Odegaard est déjà encensé

Publié le 24 août 2021 à 19h50 par La rédaction

Martin Odegaard n'a pas encore disputé la moindre minute cette saison avec les Gunners, mais il recueille déjà les louanges de son entraîneur.