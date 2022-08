Foot - Mercato - PSG

Mercato : : Après son départ du PSG, il lâche un message très fort

Publié le 28 août 2022 à 11h30 par Bernard Colas

Poussé vers la sortie par le PSG, Ander Herrera retrouve l’Athletic Bilbao. Alors qu’une rupture de contrat été évoquée pour l’Espagnol, celui-ci s’est finalement engagé avec le pensionnaire de Liga sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Avant de débuter cette nouvelle étape dans sa carrière, le milieu de 33 ans a tenu à faire ses adieux au PSG.

C’est désormais officiel, Ander Herrera quitte le Paris Saint-Germain. Arrivé à l’été 2019 pour intégrer la rotation dans l’entrejeu, l’Espagnol de 33 ans ne rentrait pas dans les plans de Christophe Galtier pour cette saison, l’obligeant à trouver un point de chute, lui qui a disputé 95 rencontres sous le maillot du PSG. Alors qu’une rupture de contrat était un temps évoquée pour Ander Herrera, ce dernier retrouve finalement son ancien club sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Avant de débuter cette nouvelle étape dans sa carrière, le milieu espagnol a tenu à adresser un dernier message au PSG.

« Je serai éternellement heureux et reconnaissant d’avoir pu représenter le plus grand club de France »

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Ander Herrera a fait ses adieux au PSG, en français dans le texte. « Il est venu pour moi l’heure de vous dire au revoir, au revoir à trois années magnifiques pleines de bons moments. Je serai éternellement heureux et reconnaissant d’avoir pu représenter le plus grand club de France, d’avoir pu disputer trois saisons pleines de titres, d’avoir pu jouer avec certains des meilleurs joueurs du monde ainsi que pour toute l’affection reçue depuis le premier jour où je suis arrivé à Paris. Je n’oublierai jamais ce club, les gens qui y travaillent et surtout combien c’est merveilleux de jouer au Parc des Princes. »

« On a été très proches de ramener la fameuse Champions League »

« J’ai toujours essayé de mettre en avant les intérêts du club par rapport aux intérêts individuels , poursuit le désormais ex-joueur du Paris Saint-Germain. Je m’en vais heureux d’avoir pu tout donner durant ces trois années pleines de succès et d’avoir revêtu ce maillot pendant presque 100 matches. On a été très proches de ramener la fameuse Champions League dans la vitrine du club, je n’ai aucun doute que vous l’aurez bientôt. Et je ne peux dire au revoir sans parler de Paris. Je pars totalement amoureux de cette ville, de chacun de ses coins, de son élégance et bien entendu de ses gens. Merci à tous d’avoir fait de chaque moment quelque chose d’inoubliable, merci Paris . »

MERCI PARIS. pic.twitter.com/JYMJ2FNOX2 — Ander Herrera (@AnderHerrera) August 28, 2022

