Mercato : Après Macron, une autre voix s’élève pour Deschamps et les Bleus

Thomas Bourseau

Depuis 2012, Didier Deschamps est à la tête de l’équipe première des Bleus. Et alors que son aventure en Équipe de France pourrait prendre fin dans les prochains jours au vu de sa situation contractuelle, un nouveau soutien est allé dans le sens d’une prolongation de son contrat à la Fédération française de football.

Didier Deschamps aurait pu un peu plus inscrire son nom dans l’histoire de l’Équipe de France et du football mondial. Finalement, cela s’est joué à deux tirs au but manqués par les Bleus face à l’Argentine en finale de Coupe du monde dimanche soir (3-3 après prolongations). Après avoir remporté cette compétition en tant que joueur en 1998 et en tant que sélectionneur en 2018, Deschamps ne sera potentiellement pas l’artisan d’une éventuelle troisième étoile en raison de sa situation contractuelle.

Après le Président Macron, l’ex-attaché de presse des Bleus milite pour le maintien de Deschamps

Pour rappel, le contrat liant Didier Deschamps à la Fédération française de football prendra fin à l’issue de ce mois de décembre. Pour ce qui est de son avenir, le président de la FFF Noël Le Graët faisait savoir dernièrement que grâce à la qualification de l’Équipe de France en demi-finale, Deschamps avait son avenir entre ses mains. Pour TF1 , le principal intéressé n’a pas souhaité s’étendre sur le sujet après la défaite dimanche soir en expliquant que tout se décidera en janvier avec Noël Le Graët. Président de la république, Emmanuel Macron a pour sa part demandé à Didier Deschamps de poursuivre à la tête des Bleus sur BFMTV . « Bien sûr que j'ai demandé à Didier Deschamps de poursuivre, je veux qu'il poursuive ! Je lui ai dit qu'il fallait qu'il digère ».

Equipe de France : Benzema forfait, une folle accusation tombe contre Deschamps https://t.co/24KASRaaD2 pic.twitter.com/YMEyT1zfAi — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

«L’opportunité de son maintien ne devrait même pas se poser»