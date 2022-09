Foot - Mercato - Chelsea

Après l’échec PSG, Zidane bientôt fixé pour son avenir ?

Ce mercredi matin, Chelsea a fait une annonce qui a fait l’effet d’une bombe en officialisant le départ de Thomas Tuchel au lendemain de la défaite contre le Dinamo Zagreb. Désormais, les Blues sont à la recherche d’un nouvel entraîneur. Et la direction du club londonien travaillerait sur l’arrivée de Graham Potter. Sa décision ne devrait d’ailleurs pas tarder à tomber.

À Chelsea, Thomas Tuchel a vu le même scénario se répéter. Comme au PSG, son histoire avec les Blues s’est terminée brusquement. Ce mercredi matin, Chelsea a annoncé le départ du technicien allemand dans un communiqué, au lendemain de la défaite face au Dinamo Zagreb en Ligue des champions. Désormais, la direction de Chelsea est à la recherche d’un nouvel entraîneur. Et elle aurait une priorité claire pour la succession de Thomas Tuchel.

Chelsea have their contract proposal ready to complete the appointment of Graham Potter, today is the day for final decisions. It’s up to Potter, now. 🚨🔵 #CFC…and it’s not over. Todd Boehly also wants a new director of football to be appointed soon and he’s working on it. pic.twitter.com/jJ65D04Q1m