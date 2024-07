Mercato : Après le fiasco, le PSG joue avec le feu !

Axel Cornic

A la recherche de renforts en défense, Luis Campos aurait bien aimé l’attirer au Paris Saint-Germain selon nos informations. Mais le défenseur du LOSC a finalement rejoint Manchester United, alors même que le Real Madrid le draguait depuis des mois ! Ainsi, à Paris on semble avoir décidé d’activer une toute nouvelle piste...

La défense n’a pas vraiment été un secteur satisfaisant au PSG lors de la dernière saison et ça ne s’est pas arrangé avec la grave blessure de Lucas Hernandez. Ça devrait donc bouger et certains pourraient même être poussés vers la sortie comme Milan Skriniar, pourtant arrivé il y a tout juste un an.

Huijsen pour oublier Yoro ?

La grande priorité du PSG s’appelait Leny Yoro, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Mais le défenseur du LOSC a finalement filé à Manchester United et les Parisiens auraient donc décidé de se rabattre sur Dean Huijsen, jeune talent néerlandais naturalisé espagnol, qui évolue actuellement à la Juventus.

Le PSG pourrait le laisser filer

Du côté de Turin, on ne serait pas contre un transfert du joueur de 19 ans, mais seulement pour une indemnité entre 25 et 30M€. D’après les informations de Tuttosport, ce dossier pourrait toutefois échapper au PSG, qui n’aurait pour le moment formulé aucune offre ni fait d’approche concrète. Tout l’inverse de clubs comme Wolfsburg ou encore le Borussia Dortmund...