Foot - Mercato

Mercato : Après la signature de Willian, Arsenal va devoir régler un dossier chaud

Publié le 14 août 2020 à 17h50 par La rédaction

Véritable satisfaction de la fin de saison d’Arsenal, Emiliano Martinez a prévenu les Gunners qu’il claquerait la porte si sa situation n’évoluait pas comme il l’entend.