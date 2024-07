Mercato : Après l'exploit, l'OM s'en sépare

Jean de Teyssière

Si la saison de l’équipe première de l’OM n’a pas été flamboyante, celle de la réserve marseillaise a été couronnée de succès. Vainqueur de la Coupe Gambardella face à Nancy, les jeunes minots ont pu compter sur leur gardien, Aboubaka Dosso, auteur de plusieurs parades décisives durant la compétition. Mais le jeune gardien de 18 ans aurait déjà quitté l’OM.

Le problème marseillais réside souvent dans l’incapacité de sortir de son centre de formation les futures stars de demain. Cette saison, les U19 de l’OM ont été très performants, eux qui ont gagné la Coupe Gambardella et deuxième de leur groupe en championnat National U19…

Aboubaka Dosso, le futur gardien titulaire de l’OM ?

En février dernier, Aboubaka Dosso réalise une superbe performance face à son ancien club, le PSG. Avec les U19 de l’OM, il réalise un parade lors de la séance de tirs au but et élimine le PSG de la Coupe Gambardella. Une compétition finalement remportée par l’OM, qui aura pu compter sur les parades de son gardien tout du long, comme l'évoquait Karim Attab dans Foot Mercato : « À l’OM, on estime que c’est un joli coup qui a été réalisé en septembre quand ils l’ont récupéré alors qu’il n’avait pas été gardé par le PSG. À mon avis, il va pouvoir continuer avec l’OM. Même si on s’est rendu compte, en ce qui concerne la politique des gardiens chez les jeunes, que Simon Ngapandouetnbu est en fin de contrat et n’a jamais vraiment eu sa chance. Jelle Van Neck est un bon gardien mais pour l’instant mis à part faire des feuilles de match en tribunes, il n’a rien fait véritablement avec l’OM. »

Dosso quitte l’OM

« Mais c’est sûr que quand vous voyez un jeune gardien de 2006, qui prend autant de place dans la cage et a autant d’importance dans le groupe, je pense que la Gambardella et le parcours de l’OM vont encore le mettre en lumière. À partir de ce moment-là, il faudra voir ce que l’OM va lui proposer », poursuit Karim Attab. Finalement non, puisque d’après La Provence, Dosso a quitté le club marseillais, libre de tout contrat. Un gâchis ?