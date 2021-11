Foot - Mercato

Mercato : Après Griezmann, Simeone pourrait boucler un incroyable retour !

Publié le 18 novembre 2021 à 23h05 par A.D.

Parti à l'été 2019, Diego Godin pourrait faire son grand retour à l'Atlético de Madrid en janvier. En effet, l'international uruguayen serait emballé par l'idée de retrouver le club emmené par Diego Simeone cet hiver.