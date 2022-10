Foot - Mercato

Mercato : Après cet énorme départ, le RC Lens va faire une annonce fracassante

Publié le 9 octobre 2022 à 22h45

Pierrick Levallet

De retour en Ligue 1 en 2020, le RC Lens semble désormais bien installé dans l’élite du football européen. Florent Ghisolfi, le directeur sportif, y est en grande partie pour quelque chose. Mais ce dernier va rejoindre l’OGC Nice. Le RC Lens recherche donc un nouveau directeur sportif. Et une annonce devrait être faite très prochainement.

Quelques années en arrière, le RC Lens évoluait encore en Ligue 2. Mais maintenant, les Sang et Or sont bien établis en Ligue 1. Franck Haise est bien évidemment l’un des acteurs majeurs de cette reconstruction spectaculaire du club lensois, mais il n’était pas seul. Florent Ghisolfi, le directeur sportif, y est également en grande partie pour quelque chose. Toutefois, ce dernier s’est engagé avec l’OGC Nice et va donc quitter le RC Lens. Une terrible perte pour le pensionnaire de la Ligue 1, qui va devoir lui trouver un successeur.

Mercato : Pour oublier ce gros départ, le RC Lens tente un coup de génie https://t.co/NvAvTQ0VAc pic.twitter.com/QZyXKDEhXo — le10sport (@le10sport) October 5, 2022

«On annoncera ça très rapidement»

D’ailleurs, Arnaud Pouille - le directeur général du RC Lens - a révélé au micro de Prime Video qu’une annonce allait être faite très rapidement : « Quels sont les plans après son départ ? On était dans un schéma de gouvernance qui était efficace où tout le monde s’était mis en place, donc on réfléchit et on annoncera en temps voulu ce qu’il va se décider. Joseph est là, le propriétaire ce soir, on annoncera ça très rapidement ».

Lorenzi déjà envisagé pour remplacer Ghisolfi