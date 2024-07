Mercato : Annoncé au PSG, un attaquant file aux États-Unis

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours décidé à recruter le successeur de Kylian Mbappé, le PSG s'intéresserait notamment à Jadon Sancho. Auteur d'une seconde partie de saison intéressante avec le Borussia Dortmund, l'ailier anglais est de retour à Manchester United et malgré leurs différends, Erik ten Hag aurait enterré la hache de guerre avec son joueur. A tel point que Jadon Sancho devrait s'envoler vers les Etats-Unis avec le reste du groupe mancunien pour la tournée estivale.

Alors que le PSG peine à trouver le successeur de Kylian Mbappé, qui ne devrait pas être Victor Osimhen, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la piste menant à Jadon Sancho aurait été activé ces dernières heures. L'ailier anglais sort d'un prêt de six mois plutôt réussi au Borussia Dortmund, et a retrouvé Manchester United cet été.

Sancho va participer à la tournée estivale avec Manchester United

Et alors que les tensions étaient vives entre Jadon Sancho et Erik ten Hag jusqu'à son départ en prêt à Dortmund en janvier, Sky Sports assure que le deux hommes se sont expliqués et réconciliés, au point que l'ailier anglais soit intégré dans le groupe mancunien qui va s'envoler pour le Etats-Unis à l'occasion du stage de pré-saison des Red Devils.

Une concurrence importante pour Sancho ?

Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que Jadon Sancho sera retenu par Manchester United. D'ailleurs, toujours d'après Sky Sports, en plus du PSG, la Juventus, le Borussia Dortmund ainsi qu'un club de Premier League dont le nom n'a pas filtré, sont intéressés par l'ailier anglais.