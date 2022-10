Foot - Mercato

Mercato : Annoncé au PSG, Ronaldo reçoit deux terribles nouvelles

Publié le 26 octobre 2022 à 13h45

Désireux de quitter Manchester United au plus vite, Cristiano Ronaldo pourrait chercher une porte de sortie lors du prochain mercato estival. Récemment, la presse anglaise avait évoqué des intérêts du PSG, de Newcastle ou encore du Napoli pour le joueur portugais. Mais en réalité, peu de clubs auraient la volonté de le recruter cet hiver.

Ecarté par Erik Ten Hag suite à son coup de sang lors de la rencontre face à Tottenham jeudi dernier, Cristiano Ronaldo s'et comporté de manière professionnelle après sa sanction, envoyant des messages d'unité sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, le joueur aimerait quitter au plus vite Manchester United. En manque de temps de jeu, Ronaldo pourrait essayer de quitter l'Angleterre cet hiver.

Mercato : En coulisse, le feuilleton Ronaldo part dans tous les sens https://t.co/NOSMgynbx9 pic.twitter.com/0rgxGYwXQ2 — le10sport (@le10sport) October 26, 2022

La piste Napoli démontée

Récemment, la presse anglaise a fait état d'un intérêt du PSG, mais aussi du Napoli. Mais le club italien ne serait pas particulièrement intéressé par Ronaldo. « J'ai vu des rapports selon lesquels Naples est maintenant la destination la plus probable pour lui, mais ce n'est pas ma compréhension actuelle de la situation. Naples a Osimhen, Simeone et Raspadori comme attaquants, donc je ne les vois pas se joindre à la course pour lui en janvier - du moins, rien n'est en cours à ce jour » a confié le journaliste Fabrizio Romano.

« Newcastle a toujours voulu emprunter une voie différente en mettant l'accent sur les jeunes joueurs »