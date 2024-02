Mercato : Accord avec le PSG, Mbappé doit passer à la caisse

Amadou Diawara

Mis au placard pendant de longues semaines l'été dernier, Kylian Mbappé a conclu un accord avec Nasser Al-Khelaïfi pour être réintégré dans le groupe de Luis Enrique. Alors qu'il a décidé de quitter le PSG cet été, le numéro 7 parisien va donc devoir renoncer à une partie de sa rémunération ou offrir une partie de sa prime à la signature à sa direction.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a refusé d'activer la clause pour étendre son bail d'une année. Pour ne pas voir sa plus grande star partir librement et gratuitement à l'issue de son engagement, le club de la capitale lui a fait la guerre pendant plusieurs semaines. En effet, Kylian Mbappé a été mis au placard par sa direction, et ce, jusqu'à ce qu'un terrain d'entente soit trouvé.

Mbappé a conclu un accord «juridiquement contraignant»

Selon les informations de The Athletic , Kylian Mbappé aurait sollicité Nasser Al-Khelaïfi pour organiser une réunion juste avant le début de la saison. Et après discussions avec son président, le numéro 7 du PSG a retrouvé le groupe de Luis Enrique. Pour réintégrer l'équipe première rouge et bleu, Kylian Mbappé aurait conclu un accord écrit et « juridiquement contraignant » avec Nasser Al-Khelaïfi.

Mbappé va partager sa prime à la signature avec le PSG ?