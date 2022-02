Foot - Mercato - AC Milan

Mercato - AC Milan : Ibrahimovic a son avenir entre les mains !

Publié le 5 février 2022 à 18h20 par La rédaction

Paolo Maldini, directeur technique de l’AC Milan, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Zlatan Ibrahimovic. Agé de 40 ans, le Suédois est sous contrat jusqu’en juin 2022.