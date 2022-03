Foot - Mercato

Mercato : À Madrid, Kylian Mbappé fait déjà l’unanimité !

Publié le 18 mars 2022 à 6h30 par Th.B.

Adversaires à plusieurs reprises par le passé, Kylian Mbappé et Federico Valverde pourraient être amenés à évoluer sous la même bannière merengue la saison prochaine au Real Madrid. L’occasion pour l’Uruguayen de s’enflammer pour l’attaquant du PSG.

Avec la double confrontation en 1/8ème de finale de la Ligue des champions au terme de laquelle le Real Madrid est sorti victorieux, il se pourrait bien que Kylian Mbappé ait rencontré pour la troisième et dernière fois le Real Madrid en tant qu’adversaire. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé le 14 mars dernier, bien qu’il compte étudier l’offre de prolongation du PSG, la tendance est toujours à un départ libre de tout contrat au Real Madrid à l’intersaison, soit au moment où son engagement contractuel envers le PSG sera arrivé à expiration. Milieu de terrain du Real Madrid, Federico Valverde s’est exprimé sur le talent du champion du monde, qui pourrait être amené à jouer à ses côtés dès la saison prochaine.

« C'est un spectacle »