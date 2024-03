Mercato : A l’OM, ils lui ont forcé la main pour partir !

Thomas Bourseau

Dans la foulée d’une réunion qui a eu son lot de rebondissements à l’OM et les départs de plusieurs dirigeants du club au fil du temps, Marcelino a donné le ton en déposant sa démission 48 heures après les évènements entre les supporters et dirigeants. Et, en quelque sorte, il n’aurait pas eu d’autre choix. Explications.

Le 18 septembre dernier, une réunion mouvementée avait lieu entre les associations de supporters de l’OM et certains dirigeants du club phocéen dont le président Pablo Longoria. Le discours houleux tenu par les supporters ont précipité le départ de Marcelino, l’ex-entraîneur de l’Olympique de Marseille estimant déjà à l’époque ne pas pouvoir travailler dans ce climat délétère.

«Alors qu’est-ce que je fais ici ?»

Pour Movistar+ , l’actuel coach de Villarreal s’est longuement confié sur cet épisode. « Il y a eu des menaces sur les dirigeants marseillais dans le bureau même du président. Ils me l’ont dit le soir, nous avons laissé passer la journée et le lendemain nous avons discuté tous ensemble. Au cours de cette conversation, certains ont décidé de partir, mais je n’en faisais pas partie. Certains ont décidé de partir, et il ne restait plus que moi. Si vous décidez d’aller dans un sens et que d’autres se mettent en retrait pour partir alors qu’ils ont parié sur moi, alors qu’est-ce que je fais ici ? ».

«On disait que j’étais l’entraîneur en raison de mon amitié avec Pablo Longoria, donc s’il partait, cela n’avait pas de sens que je sois là»